Drift atıp polisten kaçtı, aracı hararet yapınca yakalandı

Olay, Gazipaşa Toptancı Hali’nde meydana geldi. V.D. yönetimindeki otomobilin hal içerisinde drift attığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin ihtarına rağmen kaçan V.D., kısa süre sonra aracının aşırı zorlanma nedeniyle hararet yapıp stop etmesi üzerine yakalandı.

Yapılan kontrolde 0,99 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 167 bin TL idari para cezası uygulandı. V.D.’nin ehliyetine ise 8 ay süreyle el konuldu.

EHLİYETİNE 8 AY EL KONULDU

Aracını yeniden çalıştıramayan V.D., polis ekiplerince yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. V.D.'ye alkollü araç kullanmak ve drift atmak nedeniyle toplam 167 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine ise alkollü araç kullanmaktan 6 ay, drift atmaktan 2 ay olmak üzere toplam 8 ay süreyle el konuldu.