Düğünde sandalyeler havada uçuştu
09.11.2025 13:34
AA
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Olaya karışan kişiler gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Aydınpark'taki düğün sırasında parkın dışında iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya, düğündekilerin bazıları da dahil oldu. Kavgada hafif yaralananlar oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavga edenleri ayıran polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.