Düğünde sandalyeler havada uçuştu

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Olaya karışan kişiler gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya, düğündekilerin bazıları da dahil oldu. Kavgada hafif yaralananlar oldu.

