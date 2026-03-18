"Dur" ihtarına uymadı, 640 bin lira ceza kesildi

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Salkımevler mahallesi Ulukapı yolu üzerinde yaşandı.

Devriye yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi.

Ekiplerin ‘dur’ ikazına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Jandarmanın uyarmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü, mahallede bulunan bir parkta yakalandı.

EHLİYETİ GEÇİCİ OLARAK İPTAL EDİLMİŞ

Yapılan kontrolde sürücü S.Y.'nin alkollü olduğu tespit edilirken daha öncesinde de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği belirlendi.

Hastanede yapılan toksikoloji testinde de sürücünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

PARA CEZASI ALDI EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü S.Y.'ye, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmaktan 200 bin TL, ‘dur’ ihtarına uymamaktan 200 bin TL, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 150 bin TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL ve aracı kullandıran kişiye 40 bin TL olmak üzere toplam 640 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kamyoneti de trafikten men edilerek Yediemin otoparkına çekildi.