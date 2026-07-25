Elektrik direğine bağlı halde bulunan yaralı domuz yavrusu kurtarıldı
25.07.2026 11:06
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında elektrik direğine bağlı halde bulunan yaralı domuz yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.
Dinek Mahallesi'nde yol kenarında elektrik direğine bağlı halde yaralı bir domuz yavrusu bulan vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yaralı domuz yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak tedavi edilmek üzere Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.