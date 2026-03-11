Elektrik tesisatından yangın çıktı. Tesis hasar gördü

Yangın, Taşağıl mahallesi Serik caddesi üzerindeki bir tesiste meydana geldi. Çıkan yangın çevredekileri panikletirken, tesisi saran alevler de karayolundan göründü. Çevredekilerin olayı ihbar etmelerinin üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve Serik birimlerine bağlı çok sayıda ekip ve Orman İşletmesine ait arazöz olay yerine sevk edildi.