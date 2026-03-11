Elektrik tesisatından yangın çıktı. Tesis hasar gördü
11.03.2026 11:28
Tesiste bulunan soğuk hava deposunun izolasyon malzemeleri, alevlerin büyümesine neden olurken itfaiye ekipleri de zor dakikalar yaşadı.
Antalya'da muz paketleme ve sarartma tesisinde yangın çıktı. Yangında tesisin soğuk hava deposu ve diğer bölümleri büyük ölçüde zarar gördü.
Yangın, Taşağıl mahallesi Serik caddesi üzerindeki bir tesiste meydana geldi. Çıkan yangın çevredekileri panikletirken, tesisi saran alevler de karayolundan göründü. Çevredekilerin olayı ihbar etmelerinin üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve Serik birimlerine bağlı çok sayıda ekip ve Orman İşletmesine ait arazöz olay yerine sevk edildi.
ilk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.
ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKTI
Tesiste bulunan soğuk hava deposunun izolasyon malzemeleri, alevlerin büyümesine neden olurken itfaiye ekipleri de zor dakikalar yaşadı. Ekiplerin çalışmalarının sonucunda yangın söndürülürken tesiste başta soğuk hava deposu olmak üzere büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaparken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.