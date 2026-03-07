Estetik operasyonu için gittiği hastanede hayatını kaybetti

Olay, Kepez ilçesindeki bir özel hastanede yaşandı.

Kanada'dan Antalya'ya karın ve göğüs gerdirme operasyonu için gelen Jessika Changon Gailloux, yapılan kontroller ve tetkiklerin ardından ameliyata, ameliyattan sonra da servise alındı.

Odasında kontrol altında tutulan Gailloux, bir süre sonra fenalaştı. Genç kadın, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

HERHANGİ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Yapılan incelemelerde ameliyatın sorunsuz geçtiği ve herhangi bir komplikasyonla da karşılaşılmadı belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ve savcılık tarafından hastanede inceleme yapılırken, Gailloux'nun Antalya'ya birlikte geldiği arkadaşı S. J.'nin de ifadesi alındı.

Gailloux'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.