Falezlerden denize girdi, karaya çıkamayınca polis kurtardı

Antalya’da falezlerden yüzmek için denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu karaya çıkamayınca deniz polisi tarafından kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanması bulunmadığı belirlenen Z.D. ile ailesinin sağlık ekibi talebinde bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin ulaştığı anne Ö.D.’ye durum hakkında bilgi verilirken, Z.D. işlemlerinin ardından annesine teslim edildi.

Olay, dün saat 16.20 sıralarında Antalya açıklarında meydana geldi. Denizde bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

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