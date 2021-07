'Günde yarım milyon turist Antalya'da tatil yapıyor'

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kentin semalarında ciddi bir uçak trafiği yaşandığına dikkat çekerek, bu günlerde 680 bin yatak kapasitesine sahip kentte günde 500- 550 bin yabancı turistin tatil yaptığını söyledi.



Turizmde son günlerde havadaki hareketliliğin dikkati çektiğini belirten Recep Yavuz, Eurocontrol verilerine göre, Türkiye'de temmuz ayının ilk 2 haftasında günde ortalama 2 milyondan fazla insanın bir yerden bir yere uçtuğunu söyledi. Bu sayının geçen sene aynı dönem 668 bin, 2019'da ise 2 milyon 300 bin olduğunu belirten Yavuz, hava hareketliliğinde 2019'un yüzde 90'ının temmuz ortası itibari ile yakalanmış durumda olduğunu açıkladı.



AVRUPA'DA 29 MİLYON KİŞİ HAVADA



Eurocontrol verilerine göre Avrupa genelinde 1- 14 Temmuz 2021 uçan yolcu sayısının 29 milyon 59 bin olduğunu kaydeden Yavuz, aynı tarihlerde 2019'da 32.5 milyon, 2020'de ise 9.3 milyon olduğunu kaydetti. Türkiye'nin Avrupa hava trafiğinde ilk 5 içinde yer aldığını belirten Yavuz, sadece 16 Temmuz'da IGA İstanbul, Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaklaşık 2 bin 500 uçuş gerçekleştiğini söyledi.



İSTANBUL VE ANTALYA FARKI



16 Temmuz günü raporuna göre en yoğun 3 destinasyon içinde Türkiye'den 3 havalimanı bulunduğunu anlatan Yavuz, "Uzun zamandır İstanbul Havalimanı en yoğun uçuşun gerçekleştiği havalimanlarının başlarında geliyor. Dün itibari ile en çok uçuş trafiği olan ilk 10 şehrin birincisi bin üzerinde uçuşla İstanbul, altıncısı 750'den fazla uçuşla Antalya idi. Bağlantılı uçuşlar, iç hatlar, dış hatlar hepsi buna dahil. Şehir uçuşlarını çıkarıp tatil destinasyonlarına bakınca uçuş yoğunluğu bakımından Antalya birinci, Mayorka ikinci sırada geliyor" dedi.



RUSLAR YÜZDE 40 ARTIŞ GETİRDİ



Rusya'nın uçuş yasağını kaldırmasıyla Antalya'nın turist sayısında en az yüzde 40 artış olduğunu belirten Yavuz, bu trendin artarak devam ettiğini söyledi. 17 Temmuz'da Rusya'dan Antalya'ya 105 uçuş gerçekleştiği ve yaklaşık 28 bin 500 Rus turistin geleceğini kaydeden Yavuz, "Almanya'dan 68, Ukrayna'dan 44, Polonya'dan 36 uçuş bekleniyor ve toplamda Antalya'ya yurt dışından 386 uçuş ile bir günde 81 bin ziyaretçi bekleniyor. Sanırım bu Antalya için son 20 ayın en yüksek rakamı. 2019'un yazından sonra havada 386 uçuşun olduğu başka bir gün olmadı. Bu yoğunlukta dünyada başka bir tatil destinasyonu da yok" diye konuştu.



GÜNDE YARIM MİLYON YABANCI TURİST TATİL YAPIYOR



Antalya'ya gelen turistlerin 10 geceleme yaptığından yola çıkılırsa, bu dönemde günde 500- 550 bin yabancı misafirin tatilini Antalya'da geçirdiğini dile getiren Yavuz, "Bunun yarısı kadar da iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Otel doluluklarının yüzde 100 olmasından yola çıkarak da baktığımızda, verilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye belgeli tesislerde toplamda 680 bin yatak kapasitesi bulunuyor ve hepsi dolu. Bunun 500-550 bini yabancı turistler oluşturuyor" dedi.



DELTA VİRÜS UYARISI



Dünyada birkaç gündür delta virüsü alarmları verildiğine dikkat çeken Recep Yavuz, "Bu konudaki en kontrollü ülkeler bile endişelerini dile getiriyor. Bazı ülkeler kısıtlamalara ya da bölgesel kapanmalara gidiyor. Israrla yaz sonuna doğru gelecek bir 4'üncü dalga sinyali gönderiliyor ve birçok tesis ve ülkeler sadece aşı olmuş olanlara kapılarını açacağını beyan ediyor. Bu dönemde Türkiye'ye gelen turistler ya aşı yaptırmış ya hastalığı geçirmiş ya da test yaptırmış olmaları gerekiyor. Ancak bu tedbirler bile her şeyin kontrol altında olduğunu ifade etmiyor. İspanya ve Yunanistan vaka sayısı 200'ü aşınca yine riskli ülke ilan edildi. Lütfen hem kendiniz hem diğerleri için tedbiri elden bırakmayın" diye uyardı.



HER İLDEN PLAKALAR VAR



Bayramla birlikte on binlerce yerli tatilcinin soluğu Akdeniz'de aldığını da belirten Yavuz, "Yerli turist sadece krizli zamanların değil, her zaman baş tacı edilecek misafirlerimizdir ve turizm potansiyelinin en az yüzde 20'sini oluşturmalıdır. Çoğunluğu karayoluyla geldiği için istatistik tutmak çok zor. Ama pandemi sonrası yasakların kalkmasıyla sahillere akın edileceğini hepimiz bekliyorduk. Dün Kepez kavşağından Antalya'ya gelene kadar, neredeyse bütün illerin plakalarını taşıyan arabalar gördüm. Bu dönemde yerli ve yabancı misafirlerle birlikte 3 milyonu oldukça aştık sanırım. Daha da önemlisi 30-40 kadar farklı ülkeden insanların bir arada olduğu bir dönemdeyiz ve aşırı hassasiyet gerekiyor" dedi.