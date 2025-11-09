İki hafta sonra evlenecekmiş: Tahsin'in acı ölümü

Kaleiçi mevkisinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı, otelin önünde oturup içki içen E.T. (20) ile H.S.'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyardı.

Bir süre sonra güvenlik görevlileri ile iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.T, güvenlik görevlisi Göker'i bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Göker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler bölgede görevli bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

İKİ HAFTA SONRA EVLENECEKTİ

Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN SABIKA KAYITLARI VAR

Öte yandan şüphelilerden E.T.'nin" uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak", H.S.'nin ise "yaralama" suçlarından sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.