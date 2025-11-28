İnşaat işçisi 3 metre yükseklikten düştü, hayati tehlikesi var
Antalya'da bir inşaat işçisi, çalıştığı esnada dengesini kaybederek, 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Olay dün sabah saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, 41 yaşındaki İ.Y., inşaatın dış cephesinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.Y., hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen inşaat işçisinin hayati tehlikesi olduğu da öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
