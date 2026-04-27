Kamyoneti çalıp içindeki biberleri sattılar, parayı harcayamadılar

Olay Antalya 'da Serik Toptancı Hali'nde, 23 Nisan'da meydana geldi. Anahtarı üzerinde bırakılan içi kapya biber yüklü kamyonet, yüzü maskeli bir kişi tarafından çalındı.

Kamyonet, bir vatandaşın dikkati sayesinde Çakallık Kavşağı yakınlarında terk edilmiş ardiyenin önünde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin izini sürerek operasyonun düğmesine bastı.

PARAYI HARCAMAYA FIRSAT BULAMADILAR

Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla hırsızlık zanlıları Aksu ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Hırsızların araçtaki parayı harcamaya fırsat bulamadıkları belirlendi. Şüpheli polis merkezine götürüldü.

Zararın karşılanması üzerine araç sahibi şikayetinden vazgeçince, şahıslar serbest bırakıldı.

“ZARARIMIZI KARŞILADIK”

Aracını teslim alan komisyoncu Ramazan Gök, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“23 Nisan'da çalınan aracımızı Çakallık Kavşağı'nda bulduk. Emniyet güçlerinden Allah razı olsun, onlar da Aksu ilçesinde yakaladılar. Zararımızı karşıladık, parayı harcayamadılar, herhangi bir şey yapamadılar.”

"Polisten, emniyet güçlerimizden ve basından Allah binlerce razı olsun. Evet, vatandaşlar da çok duyarlı bu konuda. Herkes merak edip sordu, herkes arayıp sordu. Herkesten Allah razı olsun, herkes yardım etmek istedi."