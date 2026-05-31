Kavşakta kafa kafaya kaza. Hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı

31.05.2026 10:21

IHA

Sürücüye 105 bin lira ceza kesildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan kadın sürücünün ehliyetinin olmadığı ve 2.79 promil alkollü olduğu belirlendi.

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu yan yol üzerinde trafik kazası meydana geldi. 

 

Gültepe istikametine seyir halindeki Elvan S.'nin kullandığı otomobil, Hatipler Mahallesi Yenimahalle kavşağının geçtiği sırada, karşı yönden gelen Ceren A.'nın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 

 

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

İKİSİ ÇOCUK 3 YARALI

 

Kazada araç sürücüsü Elvan S. ile araçta yolcu olan Umay S. ve Hira S. isimli çocuklar yaralandı. 

 

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

 

ALKOLLÜ ÇIKTI

 

araç sürücüsü Ceren A.'nın 2.79 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Sürücüye 105 bin TL para cezası uygulandı.

