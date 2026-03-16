Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri
16.03.2026 12:37
Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.
Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
