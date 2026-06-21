Kızını YKS'ye götürmek için yola çıkan babadan acı haber

Antalya -Alanya D-400 Karayolu'nun Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında saat 01.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

E.İ.'nin kullandığı tur minibüsü, iddiaya göre emniyet şeridinde duran vidanjöre ve aracın arka kısmını kontrol etmek için inen Ahmet Küçükkök'e (44) çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki Ü.D.'nin kullandığı otomobil de yola savrulan Ahmet Küçükkök'ün üzerinden geçti.

İhbarla bölgeye sağlık , jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Küçükkök, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Küçükkök, hayatını kaybetti. Kazanın ardından araç sürücüleri E.İ. ve Ü.D. gözaltına alındı.

"KIZINI YKS 'YE GÖTÜRMEK İÇİN GİDİYORDU"

Arkadaşının ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşayan vidanjör sürücüsü Soner Tosun, Alanya'dan Antalya'ya giderken yanlarından geçmekte olan bir TIR'ın kornaya basıp, selektör yaptığını belirterek "TIR sürücüsünün bu hareketi nedeniyle bir aksaklık olabileceği düşüncesiyle vidanjörü yol kenarına çekip durdum. Ahmet araçtan inip, etrafını kontrol etti. Tam arka kısmına geldiğinde ses duydum. İndiğimde yerde kötü durumdaydı. Ahmet sabah kızını YKS'ye götürmek için Antalya'ya gidiyordu." dedi.