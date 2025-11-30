Klima motorunda yangın çıktı

Daireden duman ve alev yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde bulunan İrem Sude Uygur alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

