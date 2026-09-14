Kontrolden çıkan minibüs kafeye girdi, müşteri son anda kurtuldu
14.09.2026 16:47
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin kafeye girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin B. yönetimindeki 07 BZH 930 plakalı kamyonet, Doğu Garajı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kaldırıma çıkarak yol kenarındaki bir kafeye girdi. Kazada, kafede oturan Olcay E. adlı müşteri kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Olcay E. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde, üzerlerine gelen minibüsü fark eden kadının kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
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