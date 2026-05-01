Kontrolü kaybedip bariyerlere çarptı. 2 yaralı
01.05.2026 10:44
Foto: Arşiv
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Alanya yönüne seyreden Mehmet Ali Y.'nin kullandığı otomobil, Manavgat Caddesi'nde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile beraberindeki Şerafettin A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
