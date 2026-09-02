"Mali istihbarat yetkilisiyiz" diyerek 6 milyon liralık vurgun yaptılar

Antalya 'da kendilerini "mali istihbarat birimi yetkilisi" olarak tanıtan şahıslar, bir vatandaşı kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanıyla kandırarak yaklaşık 6 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden aldı. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran D.L. isimli vatandaşın şikayetiyle ortaya çıktı. Tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirten D.L., şüphelilerin kendilerini "mali istihbarat birimi yetkilisi" olarak tanıttığını söyledi.

Kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek baskı altına alınan mağdurun, yönlendirmeler sonucunda evindeki yaklaşık 6 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden teslim ettiği belirlendi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si Antalya'da biri il dışında olmak üzere toplam 3 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda şüphelilere ait 3 cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

KORSAN TAKSİ DETAYI

Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık olayında korsan taksi kullanıldığı da tespit edildi. Araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.