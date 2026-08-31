Manavgat Şelalesi'nde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
31.08.2026 10:37
Adacıkta mahsur kalan gençler şişme bot ile kurtarıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi'ndeki bir adacıkta mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Gezi amacıyla şelaleye giden 4'ü kadın 6 genç, dinlenmek için sudaki bir adacıkta oturdu. Bir süre burada vakit geçiren gençler, su seviyesinin zamanla yükselmesiyle adacıkta mahsur kaldı.
Akıntının da artması üzerine kıyıya geçemeyen gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şişme bot kullanarak adacığa ulaştı. Mahsur kalan 6 genci güvenli şekilde bota alan ekipler, gençleri kıyıya çıkardı.
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