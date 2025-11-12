Manavgat'ta kavşakta iki araç çarpıştı

Antalya Manavgat'ta bir kavşakta çarpışan iki araçta, üç kişi yaralandı.

Kaza, ilçedeki Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre caddeye çıkan Burcu T.'nin kullandığı 07 ART 341 plakalı otomobil ile Yunus Emre Caddesi'nde Külliye Camisi yönüne seyir halindeki Ayşe Ş.'nin kullandığı 07 AGD 261 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direğine çarparak devrilen 07 AGD 261 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kader Ş. ve Hatice Ela Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.