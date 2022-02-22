Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı (Antalya Haberleri)

Antalya'da hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 11:37

Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Mersin'de "tasarlayarak öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.B, Antalya'da gözaltına alındı.

Hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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