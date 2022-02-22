Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 11:37
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Mersin'de "tasarlayarak öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.B, Antalya'da gözaltına alındı.
Hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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