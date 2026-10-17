Motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
17.10.2026 14:53
Son Güncelleme: 17.10.2026 14:54
Devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü.
Antalya'da motosiklet kazasında 16 yaşındaki sürücü öldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde Gürkan Eşli’nin kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gürkan Eşli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşli'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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