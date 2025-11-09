Motosiklet sürücüsünden 4 gün sonra acı haber

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gövercin'in cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürüldü.

Kazada motosiklet sürücüsü Gövercin ve yolcu olarak bulunan Tuğçe Y. yaralandı.

YASAL UYARI

ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.