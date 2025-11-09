Motosiklet sürücüsünden 4 gün sonra acı haber
09.11.2025 16:49
İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada acı haber geldi. Abdurrahman Gövercin, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
5 Kasım tarihinde Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosikletle seyir halindeki Abdurrahman Gövercin (34), seyir halindeki Z.E.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Gövercin ve yolcu olarak bulunan Tuğçe Y. yaralandı.
Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Abdurrahman Gövercin (34) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gövercin'in cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürüldü.
