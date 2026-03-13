Motosiklet ve otomobil çarpıştı. 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı
13.03.2026 12:37
Kaza sonucunda 23 yaşındaki genç hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
Antalya'da SUV tipi bir araç ve motosikletin çarpışması sonucunda 23 yaşındaki genç hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazadaki araç sürücüsü tutuklandı.
Kaza, Alanya ilçesine bağlı Tosmur mahallesi sahil yolunda yaşandı.
Alman sürücü M.Ö. idaresindeki motosiklet ve H.B. idaresindeki SUV tipi (Spor amaçlı taşıt) araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklet yolcusu M.A., yola savrularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
M.A., hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Motosiklet sürücüsü M.Ö.'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.