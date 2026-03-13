Motosiklet ve otomobil çarpıştı. 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Antalya'da SUV tipi bir araç ve motosikletin çarpışması sonucunda 23 yaşındaki genç hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazadaki araç sürücüsü tutuklandı.

Kaza sonucunda 23 yaşındaki genç hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Motosiklet sürücüsü M.Ö.'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.A., hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

