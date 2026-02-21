Motosikletin üstünde dükkan sahibini bekleyen adam hayatını kaybetti

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı bir apartmanın girişinde yaşandı. Alınan bilgiye göre döşemeci dükkanına gelen Cezmi Togay, dükkan sahibini bulamayınca bir motosikletin üzerinde beklemeye başladı.

Bir süre sonra iş yerine gelen dükkan sahibi, motosikletin üzerindeki Togay'a seslendi.

Yaşlı adamın tepki vermemesi üzerine durumdan şüphelenen dükkan sahibi, acil merkeze ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Togay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından adli tabip çağrıldı. Adli tabip tarafından yapılan değerlendirmede ölümün normal olduğu belirtildi.

Togay'ın, kalp yetmezliği hastası olduğu ve TRT'den emekli olduğu öğrenildi.