Mustafa Kemal Atatürk'e saygı dalışı
10.11.2025 10:59
AA
Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışçılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü su altında andı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı.
Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü su altında andı.
Antiphellos dalış teknesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında dalgıçlar, Kaş açıklarındaki Kanyon dalış noktasında Türk bayrağı açtı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.