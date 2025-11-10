Mustafa Kemal Atatürk'e saygı dalışı

10.11.2025 10:59

Mustafa Kemal Atatürk'e saygı dalışı
DHA

AA

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışçılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü su altında andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı.

 

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü su altında andı. 

 

Antiphellos dalış teknesinin ev sahipliğinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında dalgıçlar, Kaş açıklarındaki Kanyon dalış noktasında Türk bayrağı açtı. 

İlişkili Haber
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Haberi Görüntüle
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.