Öğleden sonraya dikkat! Hissedilen sıcaklık 44 dereceye yükselecek
30.06.2026 15:47
Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik gözlendİ.
Antalya'da sıcak hava dalgasıyla hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükseldi. Kentte öğleden sonra yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Antalya'da hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 40,8, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ve nem oranı ise yüzde 26 olarak ölçüldü.
Öğlenden yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkması, nem oranının düşmesi bekleniyor.
KENDİLERİNİ DENİZE ATTILAR
Sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.
Bazı tatilciler denizde vakit geçirirken bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Varyant bölgesinde çok sayıda genç, bölgede bulunan kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.
Sıcak hava nedeniyle kentteki bazı meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı, bazı vatandaşların tedbir için şemsiye kullandığı dikkati çekti.
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