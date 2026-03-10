Patronunu 8 milyon lira dolandıran çalışan tutuklandı

Antalya'da iş yeri sahibi M.Y., yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan personelinin kendisini 8 milyon 500 bin lira dolandırdığını iddia ederek emniyete şikayette bulundu.

M.Y.'nin müracaatı sonrası uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, olayın şüphelisi B.G. isimli çalışanın 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı belirlendi.

Bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen B.G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.