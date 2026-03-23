Rümeysa öğretmenden acı haber: Cansız bedeni ırmakta bulundu
23.03.2026 15:26
29 yaşındaki İngilizce öğretmeni Rümeysa için ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.
Antalya'da kayıp olarak aranan İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven'in ırmakta cansız bedeni bulundu.
Antalya'nın ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven, Manavgat ilçesindeki ırmakta ölü bulundu.
Sorgun Mahallesi'nde Manavgat Irmağı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılıp bota alınarak Manavgat Köprüsü yakınındaki Sahil Güvenlik noktasına getirilen cesedin, 29 yaşındaki İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven'e ait olduğu belirlendi.
Rümeysa öğretmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.