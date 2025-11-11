Rus kadın otelde ölü bulundu
11.11.2025 12:43
DHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya vatandaşı Natalia Baryluk kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Antalya'da şüpheli ölüm ekipleri harekete geçirdi.
Kızlarpınarı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki otelde konaklayan Rusya vatandaşı Natalia Baryluk'tan haber alamayan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Otele gelen polisler Baryluk'u odasında hareketsiz yatarken buldu. Baryluk'un cenazesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
