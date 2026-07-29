Seyir halindeki yolcu otobüsü küle döndü

Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsündeki yolcular son anda tahliye edildi. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alandaki küçük bir bölüm de zarar gördü.

Yangında tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alandaki küçük bir alan da yangından zarar gördü.

Olay yeri yakınında konuşlu Taşağıl Orman İşletmesine ait arazöz yanan araca ilk müdahaleyi yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Manavgat ve İbradı ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Dumanları fark eden otobüs şoförü, aracı Beydiğin Mahallesi Mut Beli mevkiinde durdurarak, yolcuları tahliye etti.

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