Seyir halindeki yolcu otobüsü küle döndü
29.07.2026 13:32
Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsündeki yolcular son anda tahliye edildi. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alandaki küçük bir bölüm de zarar gördü.
Isparta-Antalya seferini yapan Alperen K.'nın kullandığı yolcu otobüsü, Demirkapı Tüneli'nden geçtiği sırada yanmaya başladı.
Dumanları fark eden otobüs şoförü, aracı Beydiğin Mahallesi Mut Beli mevkiinde durdurarak, yolcuları tahliye etti.
Olay yeri yakınında konuşlu Taşağıl Orman İşletmesine ait arazöz yanan araca ilk müdahaleyi yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Manavgat ve İbradı ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Yangında tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alandaki küçük bir alan da yangından zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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