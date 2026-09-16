Sinyal kesici cihazla hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık olayını sinyal kesici cihaz kullanarak gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu D.J., V.S. ve B.Z. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

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