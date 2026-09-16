Sinyal kesici cihazla hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
16.09.2026 13:08
Sinyal kesici cihazla yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Antalya'da sinyal kesici cihazla aracın kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler, olayla ilgili çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.
Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık olayını sinyal kesici cihaz kullanarak gerçekleştirdikleri belirlenen yabancı uyruklu D.J., V.S. ve B.Z. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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