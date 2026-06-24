Sosyal medya akımı hayatını altüst etti. 2 yıldır tedavi görüyor
24.06.2026 10:57
Son Güncelleme: 24.06.2026 11:02
Uzmanlar, sosyal medyadaki zayıflama trendlerinin çocuklar için ciddi riskler taşıdığı konusunda uyardı. Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, bir hastasının "A4 kağıdına sığmam gerekiyor." diyerek diyete başladığını, bunun sonucunda 2 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.
Uzmanlar, sosyal medyanın özellikle çocuklar ve ergenler üzerinde ciddi etkileri olabileceğini ifade ediyor.
Aşırı zayıflık ya da farklı beslenme şekillerine ilişkin akımların 18 yaş altı bireyler tarafından da uygulanabildiğini belirten Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, önemli uyarılarda bulundu.
Kıykım, Antalya'daki bir programda konuşan Kıykım, bir hastasının sosyal medyadaki fenomenlerin “A4 kağıdını karınlarının önüne tutarak vücutlarının bu ölçüye sığıp sığmadığına yönelik zayıflama çabalarından” etkilenerek diyete başladığını anlattı.
Hastasının bu nedenle iki yıldır tedabi gördüğünü anlatan Prof. Dr. Kıykım, zaman zaman ailelerin de bağışıklığı güçlendirmek, büyümeyi desteklemek gibi amaçlarla çocuklarında fazla ve gereksiz takviye kullanabildiğini söyledi.
"A4 akımı", birçok uzmanın tepkisini çekmişti.
“SOSYAL MEDYA HER ŞEY İÇİN BİR ‘STANDART’ BELİRLİYOR”
Uzman isim bilinçsiz kullanımların toksik etki yapabileceğine dikkat çekti:
"Anoreksiya her zaman va. Bir önceki nesilde daha fazlaydı, ‘Çok ince olmak zorundayım' diye. Ben zayıflamak istiyorum ve ben zayıf değilim, başka bir şey. En büyük sorun beden algısının bozulması ve devamlı devamlı daha fazla zayıflamaya çalışmaktır.
Bu, artık tıbbi bir durum, hastalık haline gelir. Mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Önemli olan da o seviyeye gelmeden fark edebilmektir. Çünkü açlıkla yaptığınız her şey; hele ki büyüme çağında vitamin, mineral eksiklikleriyle beynin ihtiyaçlarını karşılayamamak haline gelir.
Ergenlik çağı en sorunlu zaman. Sosyal medya her şeye dahil artık, her şey için bir standart belirliyor. Sosyal medyanın size getirdiği başka bir şey daha var; yanınızdaki arkadaşınız yapıyor, ‘Sen niye yapmıyorsun?' diye seni zorlamaya başlıyor. Yapmadığınız zaman zorlanmaya başlıyorsunuz."
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