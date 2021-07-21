Sözlü taciz iddiasıyla dövüldü (Antalya Haberleri)

Antalya'da iki kadına sözcü tacizde bulunduğu öne sürülen kişi, çevredekiler tarafından dövüldü. Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

Antalya Haberleri 21.07.2021 - 17:51

Sözlü taciz iddiasıyla dövüldü

Antalya Haberleri - DHA

Antalya'da iki kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Ö.T. (50), çevredekiler tarafından darbedildi.

Polis ekipleri, Ö.T. ile gruptaki kendilerine tepki gösteren Hüseyin B.’yi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede yürüyen iki kadın, iddiaya göre arkalarından gelen Ö.T.’nin sözlü tacizine uğradı.

Kadınlar Ö.T.'ye tepki gösterdi. Bu sırada bölgede bulunan Hüseyin B. ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmaya çevredekiler de dahil olunca kavga çıktı, kadınlar ise bölgeden ayrıldı.

İhbar üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda görevli iki kadın polis olaya müdahale etti.

Ancak bu sırada grup, polise tepki gösterdi.

Bunun üzerine takviye ekip istendi. Gelen ekipler kavgayı ayırdı. Şüpheli Ö.T. caddedeki satıcıya söylediği sözün yanlış anlaşıldığını belirterek, taciz iddialarına reddetti.

Polis ekipleri, şüpheli Ö.T.'yi ve kendilerine tepki gösteren Hüseyin B.'yi gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

Ö.T. ve Hüseyin B. de birbirlerinden şikayetçi oldu.

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