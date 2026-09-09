Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

Otel çalışanları tarafından yakalanan Kerr, ihbar üzerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alanya'da Dinek Mahallesi'ndeki bir otele tatil gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr, iddiaya göre, personelle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kerr, tartışma sonrası lobide asılı Türk bayrağına tükürdü.

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