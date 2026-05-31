Virajı alamadı takla atarak avokado bahçesine uçtu
31.05.2026 10:27
Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil, takla atan otomobil avokado bahçesine uçtu.
Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.
Evrenseki Mahallesi istikametine seyir halindeki Yiğit K. K.'nın kullandığı otomobil Yusuflar Küme Evleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı almayarak takla attı.
Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında bulunan avokado bahçesine uçarak ters döndü.
YARALILARI EKİPLER ÇIKARDI
Ters dönen otomobilde sıkışan araç sürücüsü Yiğit K. K. ve araçta yolcu olarak bulunan Tuana C. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ve 112 Sağlık ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.