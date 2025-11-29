Yangında mahsur kalan 3 küçük çocuğu inşaat işçileri ve mahalleli kurtardı
29.11.2025 14:44
İHA
Antalya'da bir binanın çatı katında çıkan yangında 3 çocuğu inşaat işçileri ve mahalle sakinleri kurtardı.
4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşları 5 ila 10 arasında değişen 3 çocuk ise daire içerisinde mahsur kaldı. Bunun üzerine çevredeki inşaatta çalışan işçiler ile mahalle sakinleri tarafından çocuklar kurtarıldı.
Binanın yan tarafındaki inşaatta çalışan işçiler, evden dumanların yükselmesiyle birlikte yana eve doğru koştuklarını aktardılar. Yangından kurtarılan çocuklar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
