Yaya geçidindeki bisiklete motosiklet çarptı. 2'si çocuk 3 yaralı
03.05.2026 10:28
Yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin yaya geçidinden geçmekte olan bisiklete çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Mustafa A.'nın kullandığı motosiklet cadde üzerinde park halindeki aracın önünden yaya geçidine çıkan 15 yaşındaki Mehmet Y.'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Beren S. A. ve bisiklet sürücüsü Mehmet Y. yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sırasında motosikletten asfalta düşen ve başını yere çarpan Beren S. A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, bisiklet sürücüsü Mehmet Y.'nin yaya geçidinden geçmek için hareketlendiği ve motosikletin çarpması sonucu savrulduğu, devamında ise motosiklet sürücüsünün kendi acısını unutarak kızına yardım etmek için çabaladığı anlar yer aldı.
