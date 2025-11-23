Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı
23.11.2025 15:23
İHA
Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Başını asfalta vuran yaya, ağır yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısın geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.
Kaza, Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.’nın kullandığı 07 MAK 64 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Latif K. isimli yayaya çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar yaralanan yayanın yardımına koşarken, durumurn 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle düşen ve başını asfalta vuran Latif K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan Latif K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
