Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı

Kazayı gören vatandaşlar yaralanan yayanın yardımına koşarken, durumurn 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.’nın kullandığı 07 MAK 64 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Latif K. isimli yayaya çarptı.

YASAL UYARI

