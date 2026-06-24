Yunan turistin şüpheli ölümü

Ekiplerin incelemesinde, hayatını kaybeden Skylitzis'in vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Olay yerine çağrılan belediye tabibi de ölümü şüpheli bulunca adrese olay yeri inceleme ekibi, savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri sevk edildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede otele gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Skylitzis'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

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