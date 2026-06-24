Yunan turistin şüpheli ölümü
24.06.2026 11:25
Şüpheli ölümün ardından olay yeri inceleme ekibi, savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Antalya'ya tatile gelen Pavlos Skylitzis, otel odasında ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi’ndeki otelin 2'nci katında katıldığı turla 21 Haziran'da kente gelen Pavlos Skylitzis, ölü bulundu.
Turistin bugün odasını boşaltması gerekirken kendisinden haber alamayan tur operatörü yetkilileri, durumu otele bildirdi.
Otel ve tur operatörü görevlileri Skylitzis'in tek başına kaldığı odaya girdi. Pavlos Skylitzis odasında hareketsiz halde bulununca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede otele gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Skylitzis'in hayatını kaybettiğini belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ
Olay yerine çağrılan belediye tabibi de ölümü şüpheli bulunca adrese olay yeri inceleme ekibi, savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, hayatını kaybeden Skylitzis'in vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.
Ekipler, Pavlos Skylitzis'in nefes darlığı sıkıntıları yaşadığını belirledi. Skylitzis'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.