Antalya'da 2 işçi şantiyede göçük altında kaldı

Olay, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi 6. Sokak üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi.

H.C.A. (56) ile U.C. (29), inşaatın zemin bölümünde çalıştıkları sırada kazı alanının kenarındaki toprak kütlesi üzerlerine çöktü.

Göçük nedeniyle H.C.A. demirlerin arasında sıkışırken, U.C. ise toprak kütlesinin altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralı işçiler, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden H. C. A'nın sağlık durumunun ağır, diğerinin ise hafif olduğu öğrenildi.