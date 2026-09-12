Antalya'da 5 depo yandı

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında atık malzemelerin bırakıldığı noktada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın , bitişikteki eve, oradan da içerisinde yalıtım, ahşap, temizlik malzemeleri ve plastik ambalajların bulunduğu depolara sıçradı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen duman şehrin birçok noktasından görülürken, kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yanan malzemeler nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Olayı haber alıp gelen iş yeri sahipleri büyük üzüntü yaşarken, bir iş yeri sahibi yanan deposuna bakarak gözyaşı döktü. Olay yerine sevk edilen 10 itfaiye ekibi alevleri güçlükle kontrol altına aldı. 1 evin kısmen yandığı, 5 deponun ise tamamen küle döndüğü yangında milyonlarca liralık zarar meydana geldiği belirtildi.

BİR ANDA BÜYÜDÜ

Yangını ilk görenlerden Bayram Yiğit Uysal, "Önce için için yanmaya başladı. Sonra bir anda büyüyüp eve ve depolara sıçradı. Bağırma ve patlama sesleri duyduk. Arkada da boya fabrikasının ham maddesi olduğunu söylediler. Depolarda ambalaj ve geri dönüşüm malzemeleri var. Yanan bölümde plastik ve paletler olduğunu söylüyorlar" dedi.

Yükselen dumanı uzaktan gördüğünü belirten Murat Ordu da "Dumanı görünce buraya geldik. İtfaiyeler de yetişti. Mal kaybı var ancak can kaybımız yok. Yukarıya bir duman yükseliyordu sadece ilk olarak fazla bir şey görmedik. Buraya geldiğimizde de yangın bir anda büyüdü" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.