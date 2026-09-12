Antalya'da dört gündür aranan genç bulundu
12.09.2026 15:51
IHA
Bulunan genç, ailesine teslim edildi.
Antalya'da dört gündür kayıp olarak aranan 17 genç, jandarma tarafından bulundu.
Antalya'da dört gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Mehmet F.K. bulundu.
Olay Korkuteli ilçesinde yaşandı.
İmecik Mahallesinde yaşayan ve 4 gün önce evinde çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Mehmet F.K. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine Korkuteli İlçe Jandarma, JASAT ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Genç, kırsal arazide jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.