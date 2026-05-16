Antalya'da insan kafatası ve kemikler bulundu

Antalya 'da boş bir arazide kafatası ve kemikler bulundu.

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi yakınlarında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, yerde insana ait kafatası ve iki kemik fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

KEMİKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet savcısı nezaretinde incelenen kafatası ve kemikler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'dan getirilen kadavra arama köpeği ise bölgede başka bir buluntuya rastlamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.