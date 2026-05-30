Antalya'da kaybolan Yasemin'den haber alınamıyor

Antalya 'da 16 yaşındaki Yasemin Bolat'tan haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'ndeki ayrılan genç kızdan bir daha haber alınamadı.

Telefonuna ulaşılamayan ve yakın çevresiyle de herhangi bir temas kurmayan Yasemin Bolat’ın hayatından endişe eden ailesi, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet birimleri, kayıp olan genç kızı bulmak için çalışma başlattı.