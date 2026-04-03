Antalya'da manzara keyfi hastanede bitti
03.04.2026 23:19
Duvarda otururken dengesini kaybeden adam 15 metre yükseklikten yuvarlandı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Antalya'da manzara izlemek için taş duvar üstünde oturan bir kişi dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten yuvarlandı.
Antalya’nın Serik ilçesinde Çığırgan Deresi köprüsü yanında yol kenarında durup taş duvar üstünde oturarak manzara izlemeye başlayan Resul D. (60), bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan Resul D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Resul D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.