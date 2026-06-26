Antalya'da orman yangını
26.06.2026 15:33
IHA
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.