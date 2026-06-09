Antalya'da otel çalışanı denizde kayboldu

09.06.2026 13:20

Antalya'da otel çalışanı denizde kayboldu
DHA

Dzhumabekv'i arama çalışmalarına helikopter de destek veriyor.

DHA
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Antalya'da dört gün önce girdiği denizde kaytbolan otel personeli Erlan Dzhumabekv'i arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'da denizde kaybolan otel çalışanı arama çalışmaları sürüyor.

 

Belek turizm merkezindeki bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv, Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde 6 Haziran'da arkadaşlarıyla denize girdi.

 

Kıyıdan açılan Dzhumabekv, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşları Dzhumabekv'in dönmediğini fark edince ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Erlan Dzhumabekv için arama çalışması başlatıldı.

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Erlan Dzhumabekv'in bulunması için yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

 

Dört gündür izine rastlanılmayan Erlan Dzhumabekv'i arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi.

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