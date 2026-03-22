Araban'daki yoğun yağışlar Ardıl Barajı'nı doldurdu

Gaziantep'in Araban ilçesinde kış mevsimi ve son günlerde etkili olan yağışlar, kırsal Köklüce (Ardıl) Mahallesi'nde bulunan Ardıl Barajı gölünü tamamen doldurup taşırdı. Mahalle Muhtarı Adem Delioğlu, yoğun yağışların sevindirici olduğunu belirterek, "Araban ilçesi ve bölgesine aralıklarla yağan yoğun yağışlar Ardıl Barajı'nı doldurup taşırdı" dedi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise yağışların Ardıl Barajı gölünü tamamen doldurmasının Arabanlı çiftçileri sevindirdiğini belirtti. Altun, "Aralık ayında yağmaya başlayan ve aralıklarda devam eden yağışlardan sonra oluşan sel suları, Ardıl Barajı gölünü suyla doldurup taşırdı. Her yıl baraj bölgesindeki su ile 25 bin 730 dekarlık tarım arazisinde çiftçilerimiz sulu tarım yapmakta. Çiftçilerimiz, bu barajdan alacakları su ile sulu tarım yaparak kuraklık endişesi yaşamayacak. Bu yıl geçen yıllara oranla daha bol, verimli ve kazançlı bir hasat dönemi geçirecek inşallah. Ardıl Barajı ile Araban Ovası'nın bir kısmı olan 25 bin 730 dekarlık alanda sulu tarım yapılacak" ifadelerini kullandı.