Arabanın üstünde zıpladı, kaputa yattı. Sinir krizi geçirdi

Esenyurt'ta psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kadın, sinir krizi geçirerek yoldan geçen otomobilin yolunu kesip önce kaputuna yattı, ardından ise üzerine çıkıp zıpladı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sinir krizi geçiren kadın çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Sakinleşen kadın evine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sakinleştirilip evine götürülen kadına evinde müdahale etti.